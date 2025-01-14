الأحزاب الوسطية في أيرلندا تتوصل إلى اتفاق ائتلافي لتشكيل حكومة جديدة

تتجه جمهورية أيرلندا نحو تشكيل حكومة جديدة بعد توصل الحزبين الوسطيين الرئيسيين في البلاد ومجموعة صغيرة من المستقلين المحافظين من المناطق الريفية إلى اتفاق ائتلافي لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشرت مجلة /بولتيكو/ في نسختها الأوروبية أنه من المتوقع أن يتم انتخاب ميهال مارتن ليصبح رئيسا للحكومة، عندما يعقد البرلمان جلسته يوم الأربعاء 22 يناير. وكان مارتن قد شغل هذا المنصب بين عامي 2020 و2022.

وبموجب شروط الاتفاق لتقاسم السلطة، الذي تم التوصل إليه بعد خمسة أسابيع من المفاوضات المغلقة، سيشغل سيمون هاريس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الوزراء المؤقت، منصب نائب رئيس الوزراء، كما من المحتمل أن يتولى منصب وزير الخارجية.

جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة في أيرلندا تضم أغلبية مستقرة في مجلس النواب الأيرلندي، والمؤلف من 174 مقعدا.