أحمد مالك وآية سماحة يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "6 أيام"

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على التوافد على الريد كاربت للعرض الخاص لفيلم "6 أيام"، وكان من أبرزهم الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة أبطال الفيلم بجانب عدد من النجوم مثل طه الدسوقي وأحمد داود وعصام عمر وأحمد داش ومعتز هشام والسيناريست مدحت العدل وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته.

فيلم "6 أيام" بطولة كل من أحمد مالك وآية سماحة، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

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