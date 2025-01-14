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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

افتتاح أعمال إحلال وتجديد وانشاء مساجد جديدة بمحافظة الجيزة.. الجمعة المقبلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية "الفيس بوك " الجمعة القادمة افتتاح أعمال إحلال وتجديد وإنشاء مساجد جديدة بمحافظة الجيزة ، وجاء ذلك في اطار خطة الدولة نحو تطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا. 


تقوم مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة يوم الجمعة القادمة بافتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الخلفاء الراشدين، مساكن زرزارة – مركز الصف؛ وإنشاء مسجد الإخلاص، أكتوبر الجديدة، المنطقة السكنية التوسعات الجنوبية – منطقة خدمات ابني بيتك ٦.

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