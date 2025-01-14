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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هولشتاين كيل يفاجئ بوروسيا دورتموند برباعية في الدوري الألمانيّ

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق هولشتاين كيل فوزًا كبيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح شوتو ماتشينو التسجيل لهولشتاين كيل في الدقيقة 27، مستفيدًا من تمريرة حاسمة من ألكسندر بيرنهاردسون.

وأضاف فيل هاريس الهدف الثاني في الدقيقة 32، و عزز ألكسندر بيرنهاردسون النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 45+4، ليختتم الشوط الأول بتقدم هولشتاين كيل 3-0.

ونجح بوروسيا دورتموند في تقليص الفارق عن طريق جيوفاني رينا في الدقيقة 71 وأضاف جيمي بينوي جيتينز الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 77، مما أعطى الفريق الأمل في العودة.

ومع ذلك، أنهى يان فياتي المباراة بهدف رابع لهولشتاين كيل في الدقيقة 90+8، ليؤكد الفوز لصالح فريقه.

بروسيا ينهار 

بهذا الفوز، قدم هولشتاين كيل أداءً رائعًا وسيطر على أغلب فترات المباراة، بينما عانى بوروسيا دورتموند من مشاكل دفاعية رغم محاولاته المتأخرة لتعديل النتيجة.

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