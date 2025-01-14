لماذا تابع إلياس شوارف حساب الأهلي عبر إنستجرام؟.. مصدر يجيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سبب قيام اللاعب الفرنسي ذو الأصل المغربي إلياس شوارف، بمتابعة حساب النادي الأهلي انستجرام، وهي الخطوة التي زادت معها التكهنات باقتراب اللاعب من الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال المصدر إن الأهلي فتح خطوط اتصال واسعة مع اللاعب من أجل ضمه من ناديه سيون السويسري على سبيل الإعارة، مقابل 600 ألف دولار؛ تنتهي عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن اللاعب قام بمتابعة حساب النادي الأهلي حتى يضغط على ناديه السويسري من أجل تسريع خطوات التفاوض وإتمام الصفقة بنجاح في ظل رغبته في ارتداء القميص الأحمر ولعب بطولة كأس العالم للأندية رفقة نادي القرن الأفريقي.