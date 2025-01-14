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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تبحث ضم المحافظة للمدن الإبداعية باليونيسكو

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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ترأست هند عبد الحليم نائب المحافظ اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة العمل بالملف الخاص بضم الجيزة لشبكة المدن الإبداعية باليونسكو. 

وجاء ذلك فى اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإعداد ملف لتسجيل الجيزة بشبكة المدن الإبداعية.

وأكدت نائب المحافظ ان الانضمام للمدن الإبداعية يفتح مجالاً للتعاون مع المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو ويؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع صناعة الأفلام بالجيزة، ويساهم في استعادة الجيزة لمكانتها في مجال صناعة السينما.  

وأكدت نائب المحافظ إلى أنه يعد مكسباً أدبياً يسهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للاستفادة من تجاربهم بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية بالمحافظة، وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.

وخلال اللقاء كلفت نائب المحافظ بضرورة  العمل على استكمال ملف المحافظة والمستندات المطلوب إرفاقها قبل انتهاء الوقت المحدد من قبل منظمة اليونسكو، موجهة الشكر لكافة أعضاء لجنة إعداد الملف على جهودهم وسعيهم لضم المحافظة لشبكة المدن الإبداعية.

حضر الاجتماع السيدة مريان خوري مؤسس الدهشورية ريزيدنس للإنتاج الفني، والدكتور ومحمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم والدكتورة ريهام عرام أستاذ الحضارة المصرية القديمة وخبير التراث الثقافي المعتمد لدي اليونسكو ودكتور مصطفى جاد العميد السابق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ودكتورة سمر السعيد عميد المعهد والدكتورة ولاء محمد محمود رئيس قسم مناهج الفلكلور  وتقنيات الحفظ بالمعهد، والدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب بسقارة، والسيد عادل موسى أخصائي توثيق التراث غير المادي بمكتبة الإسكندرية، وعزة وهدان المشرف على إدارة السياحة، و الدكتور أحمد عبد الحي وكيل الإدارة العامة للسياحة،  والدكتورة راندا جلال مدير  إدارة الحفاظ على التراث بالمحافظة.

نائب المحافظ تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسجيل محافظة الجيزة ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونيسكو ترأست هند عبد الحليم نائب المحافظ