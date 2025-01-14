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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادر مطلعة لـ"البوابة نيوز": "العمال العرب" يناقش نقل دولة المقر من دمشق للقاهرة

العمال العرب
العمال العرب
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يعقد في القاهرة غداً الأربعاء، اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بدعوة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل. 

وعلمت البوابة من مصادر مطلعة، أنه سيتم غدا طرح ومناقشة نقل دولة المقر من دمشق إلى القاهرة، خلال أعمال اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. 

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال العرب، جاءت لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية  التي تهم العمال العرب في الظروف الراهنة، ودراسة تأثيرات التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة عملهم.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لتعزيز التضامن النقابي العربي وتعزيز حقوق العمال في المنطقة.

 ويضم الاتحاد في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، مما يجعله منبراً مهماً للتشاور والتعاون.

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