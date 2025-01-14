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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد اليد يعلن تعديل صالة مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر للسيدات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبدالمنعم، تعديل الصالة المستضيفة لمباراة الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لفرق عمومي السيدات.

وكشفت اللجنة أن المباراة ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بدلا من إقامتها على صالة الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأكدت اللجنة في خطابها الموجه للناديين أن حجز الصالة وإخطار الأمن وتواجد سيارة إسعاف في المباراة مسئولية النادي الأهلي.

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