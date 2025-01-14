محافظة الإسكندرية تعلن تفاصيل المسارات البديلة لكوبري المندرة

في إطار مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه حاليا، نود التنويه عن أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبري المندرة بدءا من جسم النفق حتي نقطة مرور المندرة، وذلك في إطار التمهيد لأعمال هدم الكوبري وتطوير ميدان المندرة.

ويتم العمل حاليآ على تنفيذ المسار البديل على مرحلتين المرحلة الأولى داخل حرم المترو في الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبري القائم.

و المرحلة الثانية من كوبري المندرة (حرم المترو) وصولا إلى نقطة شرطة المندرة كما ستتضمن إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق و إزالة الستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة واستاندات الاعلانات المتواجدة على الجزيرة.

وتنوه محافظة الإسكندرية أن كافة الأعمال تتم بتواجد السادة ممثلي المرافق المختلفة حتى لا يكون هناك أي تعارض مع المسار البديل ، ولن يتم القيام بهدم الكوبري إلا بعد الإنتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل ، للتأكد من وجود سيولة مرورية وعدم وجود أى عرقلة سواء لسير المواطنين أو المركبات.

ومن المقرر أن يتم توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس مع زيادة عدد الحارات المرورية مما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.