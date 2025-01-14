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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يقلب الطاولة على كومو في الدوري الإيطالي

مباراة ميلان ضد كومو
مباراة ميلان ضد كومو
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قلب فريق ميلان الطاولة على مضيفه كومو، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جوزيبي سينيجاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي ميلان وكومو، قبل أن يتلقى الروسونيري هدفًا في الشوط الثاني، ليتأخر بهدف لمدة 15 دقيقة، قبل أن يحول تأخره إلى فوز في غضون 6 دقائق.

مباراة ميلان ضد كومو

افتتح أساني دياو التسجيل لفريق كومو في الدقيقة 60 من تسديدة أرضية، قبل أن ينجح ثيو هيرنانديز في إدراك التعادل لصالح ميلان قي الدقيقة 71.

ونجح البرتغالي رافائيل لياو في إحراز هدف الفوز لفريق ميلان في الدقيقة 76، ليستحوذ فريقه على الكرة ويؤمن انتصاره على كومو بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، ارتقى ميلان إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد كومو عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

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