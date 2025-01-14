التصريح بدفن جثة نجار عثر عليه متوفى داخل شقة بحلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة نجار عثر عليه متوفى داخل شقة بمدينة حلوان، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة نجار متوفي داخل شقة بمدينة حلوان، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.



البداية مانت عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة حلوان من أهالي منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة مسن داخل شقته.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى "علاء أ" يبلغ من العمر 61 سنة، يعمل نجار، ويرتدي كامل ملابسه.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفي يقيم بمفرده داخل شقته بعد انفصال زوجته وأولاده عنه منذ فترة طويلة، وأنه كان يعاني من أمراض مزمنة، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وبالكشف الظاهري تبين أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة منذ 5 أيام، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .