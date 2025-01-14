4 فبراير.. احتفال بالذكرى المئوية لرفع الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية إلى رتبة البطريركية

يشهد يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الكاتدرائية البطريركية الرومانية الاحتفال بالذكرى المئوية لرفع الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية إلى رتبة البطريركية. وتزامنًا مع الاحتفال يتم إجراء مراسم الإعلان التاريخي للقديسين الرومانيين الجدد في عام 2025.

هذا العام تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية بمرور 140 عامًا منذ حصولها على الاستقلال الذاتي ومرور 100 عام منذ ترقيتها إلى رتبة البطريركية. لذلك، تم إعلان عام 2025 عامًا رسميًا لمئوية البطريركية الرومانية والعام التذكاري للمعترفين والآباء الروحيين الرومانيين الأرثوذكس في القرن العشرين.

في العام الماضي، وافق المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الرومانية على إعلان قداسة ستة عشر من المعترفين والآباء الروحيين في القرن العشرين. وسيتم الإعلان عن قداستهم علنًا كجزء من برنامج عام المئوية للبطريركية الرومانية - 2025.

يمثل هؤلاء القديسين الجدد أيقونة "مجمع جميع القديسين الرومانيين"، وهي الأيقونة الممثلة للعام التذكاري 2025.

وتم بالفعل إدراج القديسين في التقويم الأرثوذكسي لعام 2025، وبعد حوالي شهر من حفل الإعلان العام، سيتم تحديد اليوم الأول لذكرى أحدهم: سيتم تكريم القديس الشهيد ليفيو جالاكتيون من كلوج في جميع الكنائس في 8 مارس.

من بين القديسين الأوائل في الألفية الجديدة قد يضاف أربعة آباء آثوسيين رومانيين آخرين إلى هذه القائمة إذا تم تقديسهم من قبل البطريركية المسكونية هذا العام.

عملية إعلان القداسة في البطريركية الرومانية:

تبدأ عملية التقديس في الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية بمبادرة من الأبرشيات التي أنهى فيها الشخص المقترح حياته الأرضية: يتم جمع الوثائق والشهادات ثم تقديمها للتقييم إلى المجمع الحضري.

إذا تمت الموافقة على إعلان القداسة على المستوى المحلي، يتم إرسال الملف إلى المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الرومانية.

بعد موافقة المجمع المقدس، الذي يتألف من جميع رؤساء الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، يتم إعلان القداسة علنًا في احتفال يتعرف فيه المؤمنون على قرار المجمع المقدس، ولقب القديس، وتاريخ الاحتفال، والطروباريون، والأيقونة.