أستاذة قانون: المحكمة الكورية تمضي في محاكمة الرئيس رغم غيابه

تحدثت تمارة برو، أستاذة القانون الدولي، عن تأجيل المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي "بتهمة التمرد" إلى 16 و21 يناير الجاري، مشيرة إلى أنها الجلسة الأولى ضمن خمس جلسات ستستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

وأضافت برو، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجلسة الثانية ستُعقد الخميس المقبل، تليها جلسات أخرى في 21 و23 من الشهر ذاته.

وأوضحت أن غياب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن حضور المحاكمة ليس استثناءً، مستشهدة بمحاكمات سابقة لرؤساء كوريا الجنوبية، حيث تغيب رئيس البلاد عن الحضور في محاكمة عام 2004، وتكرر الأمر في محاكمات 2016 و2017 لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة.

وأكدت أن المحكمة ستواصل النظر في القضية والمناقشات بغض النظر عن حضور الرئيس أو غيابه.