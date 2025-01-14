بعد توقف 13 عامًا .. صحة قنا تعلن تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي

أعلن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام وبدء إجراء عدد من العمليات الجراحية به، وذلك بعد توقف دام ثلاثة عشر عامًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن المديرية قامت بتجهيز القسم ودعمه بالفرق الطبية المؤهلة والأجهزة الحديثة، التي تشمل جهاز الفاكو (إيطالي الصنع) وجهاز الميكروسكوب، اللذين يُستخدمان في إجراء عمليات المياه البيضاء، ومعالجة حالات الشبكية، وارتشاح مقلة العين، وزرع العدسات.

وأضاف يوسف، أن دعم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، إلى جانب متابعة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ساهم في تشغيل القسم وتوفير المستلزمات الجراحية والأجهزة الطبية اللازمة، مشيرا إلى مرافقة فريق المتابعة بالمديرية، الذي ضم كلًا من الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، والدكتور عبد الله حمدي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة نفقة الدولة والمشرفة على مشروع القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة، والدكتور بيتر عريان، مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية، خلال تشغيل القسم وإجراء العمليات الجراحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن العمليات الجراحية تُنفَّذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، التي ساهمت في التخفيف عن المرضى، وتوفير رعاية طبية متميزة، والحد من توجه المرضى إلى خارج المحافظة للحصول على هذه الخدمات.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بقنا ، الشكر للدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام، والدكتور أيمن عسكر، استشاري الرمد بمستشفى قنا العام، وفريق مستشفى نجع حمادي العام بقيادة الدكتور حيدر عبد الحميد، مدير المستشفى، والدكتورة إخلاص ألفي، رئيس قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام، وفريق الإشراف والتمريض بالمستشفى على جهودهم المتميزة في تشغيل القسم.