أمير القلوب.. كرموا مجدي يعقوب| شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 09:31 م

يبرز اسم الدكتور مجدي يعقوب كأحد أبرز الشخصيات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، وقد لقبوه بـ "أمير القلوب" تقديرًا لعمله الرائد في مجال جراحة القلب، حيث أهدى حياته لخدمة البشرية، وأنقذ آلاف الأرواح بفضل ابتكاراته الطبية المذهلة، ولكن ليس فقط في مجال الطب، بل في تأثيره الاجتماعي والإنساني أيضًا، فأصبح يعقوب رمزًا للعطاء، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا والجماهير للمطالبة بتكريمه على مختلف الأصعدة.

هذا الطبيب المصري الذي حمل رسالة إنسانية سامية، هو نموذج حقيقي لما يجب أن يكون عليه الطبيب، لم يكن الطب بالنسبة له مجرد مهنة، بل رسالة حب وسلام وعطاء، وبفضل إبداعه وتفانيه في علاج مرضى القلب، وأصبح رمزًا للإنسانية في مختلف أنحاء العالم، إذ لم يقتصر أثره على العمليات الجراحية فقط، بل امتد إلى تقديم الأمل للحياة من خلال مؤسسته التي تقدم العلاج المجاني، وتدريب الأطباء الشبان، فقام بترجمة علمه إلى عمل إنساني يعكس أسمى معاني التضحية والخدمة، ليظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور السير مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي، تكريمًا لمشواره العلمي وإسهاماته البارزة في مجال جراحة وزراعة القلب.

وذلك في إطار حرص الدولة على تقدير العلماء والمبدعين الذين ساهموا في خدمة الإنسانية ورفعوا اسم مصر عالميًا، ويشمل التكريم وضع صور البروفيسور يعقوب في صالات المطار، ومن جانبه، عبر يعقوب عن سعادته بشفاء قلوب الأطفال، مؤكدًا أن سعادته بشفاء المرضى أكبر من أي تكريم.

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن ابتكار صمامات قلب طبيعية تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يمثل "خيالًا أصبح حقيقة".

وأوضح أن الصمام الجديد قادر على خلق خلايا وأعصاب جديدة من الجسم نفسه، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة المرضى، وأضاف أن الصمام يُفرز إفرازات تؤثر على الجسم بشكل فعال، ومن المتوقع أن يتم تفعيله على المرضى خلال عام إلى عام ونصف.

وأشار يعقوب إلى أن الصمام الذي تم اكتشافه ليس فقط يطيل العمر، بل يمنح حياة نشطة وكريمة، ويمكن أن ينمو مع الأطفال، مما يقلل من الحاجة لإجراء عمليات متعددة، مؤكدًا أن الاكتشاف يعد خطوة ضخمة في مجال الطب، حيث تم إجراء العديد من الاختبارات بنجاح على الأغنام، وأظهرت النتائج أن الصمام يجدد الخلايا ويقوم بوظائف الصمام الطبيعي.

https://youtube.com/shorts/awdIfp1zhKg