ضبط 40 ألف نسخة كتب دراسية خارجية طبعت دون تصريح بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مالك مكتبة لقيامه بتوزيع الكتب الدراسية الخارجية، بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبحوزته (قرابة 40 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية تم طباعتها بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.