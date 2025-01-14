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الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 40 ألف نسخة كتب دراسية خارجية طبعت دون تصريح بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مالك مكتبة لقيامه بتوزيع الكتب الدراسية الخارجية، بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبحوزته (قرابة 40  ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية تم طباعتها بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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