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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط .
وأكد المصدر أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 22/7/2024 وفقاً لإجراءات مقننة ، نظراً لتلقيه أموالا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل. 
وضُبط بحوزته  مبلغ 80 ألف جنيه - جهاز لاب توب - هاتف محمول ، يحملان دلائل على نشاطه الآثم  "وجميع المضبوطات محرزة بالقضية" .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.


 

مصدر أمني فيديو القبض على زوجها جماعة الاخوان الارهابية