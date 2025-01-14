رواية الكهف لـ محمد عبد العال تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثًا رواية “الكهف” للكاتب محمد عبد العال الخطيب عن دار دون للنشر والتوزيع، ومن المقرر أن تشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والذي ستنطلق في الـ23 من يناير الجاري، ويستمر حتى الـ 5 من فبراير 2025.

تدور أحداث الرواية حول مزاد كبير لبيع قطع أثرية مصرية في متحف نيويورك؛ ليتم إخطار الأجهزة المختصة للتأكد من مدى شرعية خروج تلك الآثار من مصر، ليضحى أمام أدهم بطل الرواية سبع وعشرون يوماً فقط؛ لإثبات ذلك؛ ونكون أمام رحلة مثيرة من التحقيقات تتشابك فيها خيوط الماضي والحاضر؛ لِتُنسج الأدلة خلالها، فهل يستطيع الفريق المصري استعادة الآثار؟، وهل يثبت عدم شرعية خروجها من مصر؟، رواية مثيرة مليئة بالتشويق والغموض، تأخذك في رحلة عبر الزمن لاستعادة هوية وطن صامد رغم صعوبة التحديات، وتساؤلات عديدة تطرق بقوة فما علاقة أولاد العم ودولة أرارات وصاحبة الوشم بكل ذلك؟ ولماذا صدر أمر إبعاد من القنصلية الإيطالية بخصوص "جيوفاني بلزوني" وعائلته؟ ، و ما علاقة الكهف المظلم بكل ذلك؟

الرواية تصدر عن دار دون للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 للكاتب السكندري المستشار محمد عبد العال الخطيب نائب رئيس قضايا الدولة، عضو اتحاد كتاب مصر ،عضو اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، عضو نادي القصة، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ساهم بتأسيس المكتبة التراثية بهيئة قضايا الدولة وأشرف عليها، عضو لجنة تحرير مجلة هيئة قضايا الدولة سابقا، تم تكريمه مؤخراً من السفارة المصرية ورابطة الأدباء بدولة الكويت لإسهاماته الأدبية المتميزة ،صدر له بعض الكتب التاريخية مثل - كتاب " قناة السويس من المهد حتى التحرير "-كتاب "عصر النخبة"-كتاب "قضايا الدولة عبر التاريخ"- كتاب "بعضُ من المفقود في القضايا والفتاوى والعقود" كما صدر عدة روايات منها رواية حارة الصوفي ، واحترقت أوراق القضية ، وأرض بلا ظل، و رواية الأخدود.

