منتخب اليد يطلب تعديل مواعيد التدريب في كأس العالم

يواصل منتخبنا الاول لكرة اليد ترتيب اوراقه استعدادًا لضربة البداية ومواجهة الأرجنتين غدا ، في بطولة العالم التي تنظمها "كرواتيا والدنمارك والنرويج" ، ويبذل الجهاز الإداري مجهود كبير بالتنسيق مع رئيس البعثة الكابتن خالد فتحي الذي تولي مهامه فور وصوله الي العاصمة الكرواتية زغرب في الساعات الاولي من فجر اليوم ..

ودخل منتخبنا فندق البطولة وتسير الأمور بشكل جيد ، بخلاف بعض الطلبات التي تلقاها رئيس البعثة الكابتن خالد فتحي من الجهاز الفني ، وسيعمل علي ترتيبها لتوفير افضل مناخ للمنتخب في البطولة ، وأبرزها تعديل مواعيد التدريب بما يناسب مواعيد المباريات وأفضل توقيت يناسب الفريق ، ومع سرعة تسليم البطاقات ، ومن المقرر ان يعرض رئيس البعثة هذه الطلبات خلال الاجتماع الفني لمباراة الأرجنتين والذي سيقام في التاسعة من صباح الغد ..

اختتم الفريق تدريباته البدنية استعداد لمباراة الغد ، لكن المحاضرات النظرية والتعليمات مستمرة من الجهاز الفني ، وينتظر الفريق محاضرة فنية ومراجعة نهائية للمدير الفني الأسباني خوان كارلوس باستور الذي عكف علي دراسة المنافس الأرجنتين بالفيديو ، ووضع يده علي نقاط الضعف والثغرات والاستقرار علي طريقة المواجهة لضمان ضربة بداية قوية في البطولة ترهب المنافسين ..

تجدر الإشارة الي ان منتخبنا يلعب غدا ١٥ يناير مع الأرجنتين .. ثم يواجه البحرين ١٧ يناير .. وكرواتيا ١٩ يناير