أسقف الشرقية يستقبل وفد حزب حماة الوطن لتهنئته بعيد الميلاد

استقبل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، وفد حزب "حماة الوطن"، بمقر المطرانية بفاقوس؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد الدكتور أشرف سعد سليمان، الأمين العام للحزب، ومحمد عطوان، الأمين المساعد، والدكتورة ماريز إسكندر، أمينة المواطنة، ومها عبد النبي، أمينة التضامن الاجتماعي، والدكتور هيثم خضري، عضو هيئة مكتب المحافظة، والدكتور هيثم أبو سمرة، أمين مركز فاقوس، بالإضافة إلى اللواء محمد السماحي، أمين الحزب بالحسينية.

وعبر الوفد عن خالص تهانيه للأنبا مقار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين له دوام الصحة والسعادة.

من جانبه، رحب الأنبا مقار بالوفد، مقدمًا شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق العلاقة الطيبة بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتأكيده على أهمية التعاون والتآزر بين الجميع من أجل مصلحة الوطن.

شمل اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز العمل المشترك بين الكنيسة والأحزاب السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويرسخ روح المحبة والسلام بين جميع المصريين.