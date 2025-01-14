محمد عبد المنعم يتصدر تشكيل نيس أمام باستيا في كأس فرنسا

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باستيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره باستيا بملعب أرماند سيزاري، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم على رأس تشكيل نيس أمام باستيا، بعدما غاب عن مبارة فريقه الأخيرة أمام ريمس في الدوري الفرنسي.

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، وذلك من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في مسابقة «ليج 1».

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

تشكيل نيس لمواجهة باستيا في كأس فرنسا

حراسة المرمى: دوبيه

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ندايشيمي - ميندي

خط الوسط: بارد - روساريو - هشام بوداوي - تشو

وفي الهجوم: موكوكو - جيساند - بدر الدين بوعناني.