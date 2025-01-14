ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
بحضور قيادات الوزارة د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

يأتي اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة.

"فاروق" أكد على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام

"وزير الزراعة " وجه قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة  المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام.

مع تكليف إدارة الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.
وأكد ان مكتبه مفتوح أمام النواب مشيدا بالتعاون المثمر مع البرلمان ونواب لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.

1000149151
1000149151
1000149153
1000149153
1000149147
1000149147
1000149149
1000149149
1000149155
1000149155
1000149157
1000149157
1000149159
1000149159
1000149139
1000149139
1000149137
1000149137
1000149135
1000149135
1000149129
1000149129
1000149123
1000149123
1000149127
1000149127
1000149125
1000149125
1000149133
1000149133
1000149131
1000149131
هيئة التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي