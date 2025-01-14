بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد هيئة الأخويات المريمية بالأردن

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم وفد الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، ضمن برنامج حجاج الرجاء.

حضر اللقاء الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، والأب إبراهيم نفاع، المرشد الروحي للهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، والأخ كامل حلمي، مسؤول المجلس الإقليمي لجنود مريم، وكادر المجلس الإقليمي، وممثلون عن مجالس جنود مريم بالقاهرة.

وأشاد وفد الأخويات المريمية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بدورها المجتمعي، والخدمات التي تقدمها للجميع، ودورها الرعوي الفعال، وكذلك، الدور الهام الذي تلعبه في المجتمع المصري.

وتعرف أيضًا بطريرك الأقباط الكاثوليك على أنشطة وخدمات الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، وثمنً جميع مجهوداتهم المبذولة في الخدمة، مشيدًا بما يقومون به من حج، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، الذي يأتي تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، طالبًا نقل تحياته إلى المطران المُعين إياد الطوال، مطران النيابة البطريركية اللاتينية بالأردن.

وأكد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق للحاضرين أهمية خدمة جنود مريم بالكنيسة الكاثوليكية، متمنيًا للجميع عملًا مثمرًا.

تضمنت الزيارة تعرف الوفد الضيف على الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام الأب البطريرك بشرح وتوضيح عدد من الرموز، الخاصة بها، معبرين عن شكرهم له، من أجل حفاوة الترحيب والاستقبال. واختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية.

الجدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، يتواجد في مصر خلال هذه الفترة، ضمن برنامج حجاج الرجاء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المريمية بين خدمة جنود مريم بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، و نظيرتها بالاردن