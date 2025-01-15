كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الجونة

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين شرح لهم طريقة اللعب أمام فريق الجونة، الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المدير الفني شدد على اللاعبين أن الفريق سيلعب بطريقة دفاعية معقدة مع المدير الفني علاء عبد العال الذي يميل إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المرمى، وشرح كولر للاعبين خلال تلك المحاضرة كيفية اختراق دفاعات الجونة، لأن لاعبي الخصم سيخوضون تلك المباراة بدوافع مختلفة لأنهم يلعبون أمام بطل أفريقيا وكل لاعب سيقاتل من أجل إبراز إمكاناته وإخراج أفضل ما لديه في المباراة التي يشاهدها الملايين.



ووجه كولر تحذيرات شديد اللهجة إلى المدافعين بضرورة اليقظة في تلك المباراة وعدم استقبال أي أهداف قد تصعب المهمة على الفريق، وحذرهم أيضا من مفاجآت فريق الجونة في تلك المباراة، وأشار إلى أن احترام الخصم هو أولى خطوات اقتناص النقاط الثلاث وضرورة اللعب بكل جدية من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة.



وانفرد كولر بأجنحة الأهلي الهجومية وطلب منهم التركيز في قادم المباريات بشكل عام وليس مباراة الجونة فقط، لأن الموسم دخل في مرحلة الجد، والإخفاق سيكون له ثمنه في قادم المباريات سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا الذي اقتنص فيه نادي القرن تذكرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهي المرحلة الإقصائية التي لا يوجد فيها تعويض، فالإخفاق يعني وداع البطولة.



وتعهد اللاعبون فيما بينهم على بذل أقصى لديهم في الفترة المقبلة، لضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات، وتحقيق الأهداف المنشودة، وإسعاد الجماهير الحمراء، لأن كل لاعب يرغب في كتابة تاريخ جديد لنفسه وناديه، من خلال الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم والاستمرار للموسم المقبل، من أجل ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.