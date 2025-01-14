استكمال احتفالات مرور عشر سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية

ذكرت السيدة مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، أنه تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استكملت اليوم، احتفالات مرور عشر سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وذلك بنادي الفرح، الملحق بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

شارك في اليوم الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، ومرشد خدمة فرح وعطاء، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

شارك أيضًا بعض مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى مخدومي فرح وعطاء، من مختلف كنائس القاهرة.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب مرقس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنتم الكرمة وأبي الكرام"، مؤكدًا أن خدمة فرح وعطاء يجب أن تكون منبعها الرب يسوع، لتكون خدمة مثمرة من القلب.

كذلك، قدم مسؤولو الأسرة المركزية كلمات التهنئة لأعضاء فرح وعطاء.

كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات المختلفة، وغيرها من الفقرات الاخري