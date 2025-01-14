محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست بملعب سيتي جراوند، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام، وذلك رفقة الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز.

سجل محمد صلاح 18 هدفًا خلال مشاركته في 19 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، كما صنع 13 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام في المركز الثالث وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينيبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.