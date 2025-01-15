اليوم.. الأهلي يواجه الجونة في الدوري المصري الممتاز

يخوض في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراته في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام فريق الجونة، محملا بدفعة معنوية كبيرة بعدما صعد رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق استاد أبيدجان في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة التي يحتلها بالتساوي مع فريق سيراميكا كليوباترا ولكل منهما 15 نقطة، في الوقت الذي خاض فيه سيراميكا عدد مباريات أكثر بواحدة من القلعة الحمراء.

وشدد كولر على اللاعبين ضرورة الفوز في تلك المباراة من أجل مواصلة التقدم في البطولة المحلية، التي تقام بشكل مختلف هذا الموسم، وأكد على لاعبيه ضرورة استغلال الدور الأول في توسيع الفارق عن أقرب المنافسين، لا سيما أن الدور الثاني هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الدور الأول، لأنه سيواجه أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وهي الأندية الأقوى في الدوري، وبالتالي فإن تجميع النقاط في الدور الأول سيكون مهما للغاية للابتعاد عن المشاكل والعقد المتوقعة في الدور الثاني.