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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة القراء لـ "المسلماني": دع خريطة برامج إذاعة القرآن الكريم كما هي.. لكل قارئ عشاقه

أحمد المسلمانى
أحمد المسلمانى
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ناشدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة القارئ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء الجمهورية، الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى بإعادة خريطة القراء كما كانت وعدم استبعاد أحد من قراء القرآن الذين تم استبعادهم.

وقالت النقابة في بيانها: “هؤلاء القراء هم من قامت الإذاعة عل أكتافهم وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.”.

 وأكد “حشاد”،  أن استبعاد هؤلاء القراء يوثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.

 واختتم نقيب القراء: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فيكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.

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