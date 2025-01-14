هولشتاين كيل يحطم بروسيا دورتموند بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق هولشتاين كيل الشوط الأول من مباراته أمام بوروسيا دورتموند متقدمًا بنتيجة كبيرة بلغت 3-0، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح التسجيل اللاعب شوتو ماتشينو في الدقيقة 27، وعزز فيل هاريس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 32

و اختتم ألكسندر بيرنهاردسون الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+4، بعد أداء هجومي مميز.

بهذا الأداء الرائع، أكد هولشتاين كيل تفوقه الكامل على بوروسيا دورتموند، الذي لم يتمكن من العودة في الشوط الاول رغم محاولاته.

أداء هجومي مميز من هولشتاين كيل وضع دورتموند تحت ضغط كبير، بينما سيحتاج الأخير إلى تدخلات فنية في الشوط الثاني لمحاولة العودة في المباراة.