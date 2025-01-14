ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هولشتاين كيل يحطم بروسيا دورتموند بثلاثية في الشوط الأول

جانب من الشوط الاول
جانب من الشوط الاول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى فريق هولشتاين كيل الشوط الأول من مباراته أمام بوروسيا دورتموند متقدمًا بنتيجة كبيرة بلغت 3-0، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح التسجيل اللاعب شوتو ماتشينو في الدقيقة 27، وعزز فيل هاريس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 32

و اختتم ألكسندر بيرنهاردسون الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+4، بعد أداء هجومي مميز.

بهذا الأداء الرائع، أكد هولشتاين كيل تفوقه الكامل على بوروسيا دورتموند، الذي لم يتمكن من العودة في الشوط الاول رغم محاولاته.

أداء هجومي مميز من هولشتاين كيل وضع دورتموند تحت ضغط كبير، بينما سيحتاج الأخير إلى تدخلات فنية في الشوط الثاني لمحاولة العودة في المباراة.

الدوري الألماني هولشتاين كيل بوروسيا دورتموند منافسات الدوري الألماني الشوط الاول الهدف الثاني