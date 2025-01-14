الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والضباب صباحًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تكون شبورة كثيفة تصل لحد الضباب علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

ودعت الأرصاد إلى توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس غدا الاربعاء، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد غدا الاربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 11 درجة .