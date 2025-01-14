ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والضباب صباحًا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تكون شبورة كثيفة تصل لحد الضباب علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

ودعت الأرصاد إلى توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس غدا الاربعاء، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في  ووسط سيناء .

كما يشهد  غدا الاربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 11 درجة .

الارصاد الشبورة الكثيفة حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الشبورة