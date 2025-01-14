غدا.. احتفالية دار الشروق بالأديب خيري شلبي

تقيم دار الشروق بالتعاون مع صالون إعلام للكتاب ومكتبة وهبان، احتفالية الأديب خيري شلبي، وذلك الأربعاء 15 يناير، بمبنى القنصلية في تمام السابعة مساء.

يشارك في الاحتفالية الكاتب الصحفي زين خيري شلبي، وعدد من أعضاء لجان التحكيم الذين شاركوا بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، وكذلك عدد من الكتاب والمبدعين الذين وصلت أعمالهم للقوائم الطويلة والقصيرة، والفائزين بالجائزة خلال دوراتها السابقة. ويقدم الحفل الكاتب الصحفي إسلام وهبان.

خيري شلبي، كاتب وأديب مصري، من مواليد 31 يناير عام 1983، عرف بكاتب المهمشين، خلال مسيرته الأدبية الثرية العديد من الروايات والقصص القصيرة وكتب النقد، وصلت إلى 70 كتابا، نذكر منها: “زهرة الخشخاش، صحراء المماليك، صهاريج اللؤلؤ، عدل المسامير، إسطاسية، أغنية للقمر الغائب، الأوباش، السنيورة”.

حصل خيري شلبي على العديد من الجوائز والتكريمات منها: حاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب 2005، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 1980- 1981، حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981، حاصل على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية وكالة عطية، ورحل عن عالمنا فى فجر يوم 9 سبتمبر 2011 عن عمر يناهز 73 عاماً.



أما جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول انطلقت عام 2020 تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وأعلنت عنها الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي (1978 – 2021)، موضِّحة أنها تستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتَّاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول. وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، وسواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة. ولا يُشترط حد أقصى للسن.