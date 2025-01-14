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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بأسطوانات أكسجين بأسيوط

بكمين عرب العوامر

حادث تصادم أسيوط
حادث تصادم أسيوط
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أصيب شخصان في انقلاب سيارة نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين بعد ان انفجر اطارها الخلفي بطريق أسيوط/ المنيا الصحراوي الشرقي بعد كمين عرب العوامر. 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة باسطوانات الأكسجين الفارغة ووجود مصابين .
انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة رقم ٧٢١٦ ي ا ج نصف نقل محملة اسطوانات اكسجين فارغه وذلك بعد كمين عرب العوامر ، نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من " جمال. ف . أ " 42 عاما، و " مصطفى . ع " 60 عاما، و تم نقلهما إلى المستشفى ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

إصابة شخصين اسطوانات أسيوط انقلاب سيارة