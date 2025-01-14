الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 75 مليون جنية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية

شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.