مجدي يعقوب.. أبرز 12 تصريحا للقادة والمشاهير عن طبيب القلوب

أعلن الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن ابتكار صمامات قلب طبيعية تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يمثل "خيالًا أصبح حقيقة"، وأوضح أن الصمام الجديد قادر على خلق خلايا وأعصاب جديدة من الجسم نفسه، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة المرضى.

وأضاف أن الصمام يُفرز إفرازات تؤثر على الجسم بشكل فعال، ومن المتوقع أن يتم تفعيله على المرضى خلال عام إلى عام ونصف.

وأشار يعقوب إلى أن الصمام الذي تم اكتشافه ليس فقط يطيل العمر، بل يمنح حياة نشطة وكريمة، ويمكن أن ينمو مع الأطفال، مما يقلل من الحاجة لإجراء عمليات متعددة، مؤكدًا أن الاكتشاف يعد خطوة ضخمة في مجال الطب، حيث تم إجراء العديد من الاختبارات بنجاح على الأغنام، وأظهرت النتائج أن الصمام يجدد الخلايا ويقوم بوظائف الصمام الطبيعي.

لم تقتصر شهرة الدكتور يعقوب على الأوساط الطبية فحسب، بل امتد تأثيره ليشمل العديد من الشخصيات القيادية والعامة والمشاهير الذين عبروا عن إعجابهم واعتزازهم به، وفي هذا الإطار تقدم “البوابة نيوز” أبرز تصريحات القادة والمشاهير عن الطبيب المصري مجدي يعقوب.

1- الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة أشاد بإنجازاته، معتبرًا إياه مثالًا للعلماء المصريين الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية، وقال السيسي في أحد تصريحاته: "الدكتور مجدي يعقوب ليس مجرد جراح قلب، بل هو فخر لمصر والعالم، فإنجازاته العظيمة في مجال جراحة القلب وزراعة الأعضاء تمثل قمة العطاء الإنساني"

2- الإعلامي عمرو أديب، عبر عن إعجابه العميق به قائلاً: "مجدي يعقوب ليس فقط جراحًا ماهرًا، بل هو إنسان عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، إنه جسر بين العلم والإنسانية"

3- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة سابقا، أكدت في تصريح لها أن "مجدي يعقوب نموذج للإنسان الذي خدم وطنه والبشرية جمعاء من خلال ابتكاراته الطبية التي أنقذت العديد من الأرواح، وهو مصدر فخر لمصر والعالم"

4- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن الدكتور يعقوب له تأثير كبير على القطاع الطبي في مصر والعالم العربي، وقال: "مجدي يعقوب هو مصدر إلهام للأجيال القادمة في مجال الطب، وهو دائمًا في طليعة المبدعين الذين لا يقف طموحهم عند حدود"

5- النجمة يسرا، عبرت عن إعجابها بنشاطه الإنساني، وقالت: "مجدي يعقوب هو أسطورة حقيقية، ليس فقط لأنه أنقذ العديد من الأرواح، ولكن لأنه علمنا أن الطب هو رسالة سامية قبل أن يكون مهنة"

6- الدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، قال عن الدكتور يعقوب: "مجدي يعقوب هو قدوة لنا جميعًا، ليس فقط في مجال الطب، بل في كيفية تقديم العطاء بلا حدود"

7- الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ، قال: "الدكتور مجدي يعقوب هو أحد أبرز الشخصيات التي رفعت اسم مصر عالياً في العالم، لقد أثبت أن التفوق العلمي يمكن أن يكون محركًا للتغيير الإنساني، وأن العلم لا يعرف حدودًا أو جنسيات"

8- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، قال في إحد تصريحاته: "لقد أذهلني ما حققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات طبية، فهو ليس فقط جراحًا مبدعًا، بل هو نموذج للعطاء والإنسانية، إنه أحد الأبطال الذين صنعوا الفرق في حياة الكثيرين"

9- الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، وصفه بأنه "أيقونة من أيقونات الطب في مصر والعالم، فهو نموذج للعطاء، لقد قدم ما لا يمكن لأي شخص آخر أن يقدمه في مجال الطب، وما قدمه للبشرية يفوق الوصف"

10- الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، قال: "مجدي يعقوب هو أحد الأطباء الذين لا يكفيهم لقب جراح، بل هو فنان في عمله، وقد حول مهنته إلى رسالة إنسانية عظيمة، إنه مثال للمصري الذي يرفع رأس بلاده في العالم"

11- النجمة منى زكي، أكدت: "الدكتور مجدي يعقوب هو أحد الأعمدة التي نستند إليها في مصر، لا أستطيع أن أصف مدى الإعجاب الذي أشعر به تجاه هذا الرجل الذي قدم للبشرية الكثير"

12- الصحفي والإعلامي محمود سعد، قال: "الدكتور مجدي يعقوب ليس مجرد جراح قلب، بل هو رمز للإنسانية والتفاني، إنه شخص جعل من علمه رسالة تُنير الطريق للأجيال القادمة".