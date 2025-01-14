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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط عصابة تخصصت في سرقة المواد البترولية في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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اعلنت  وزارة الداخلية  اليوم أنه في إطار جهودها لضبط وملاحقة التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقات المواد البترولية أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص – مُقيمين بنطاق محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواد البترولية بأسلوب "الكسر وتركيب المحابس على خطوط البترول" بنطاق محافظة الإسماعيلية ونقل المواد البترولية المستولى عليها بسيارات نقل مجهزة وتفريغها بمخزنين كائنين بنطاق محافظتى "الجيزة والقليوبية". 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهم
وبحوزتهم (٣١ طن مواد بترولية "سولار "-  8 سيارات "المُستخدمة فى عمليات سرقة ونقل المواد البترولية" - ٢ كبسولة مثبتتان بخطوط المواد البترولية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - بندقية آلية – طبنجة ) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سرقات المواد البترولية القاهرة وزارة الداخلية