أنغام تكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل تقنية Dolby Atmos في كليب «تيجي نسيب»

كشفت المطربة أنغام تفاصيل تقنية «Dolby Atmos»، حيث طرحت أغنية «تيجي نسيب» بهذه التقنية.

وقالت أنغام في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» : إن هناك مستوى جديدا من الصوت يعرف بـ«Dolby Atmos»، يعتبر أنقى تجربة صوتية متاحة حاليًا، وما يمنح الجمهور تجربة استماع ثلاثية الأبعاد تضيف بعدًا جديدًا إلى الموسيقى، ألبوم «تيجي نسيب» هو الأول في هذه التقنية.

وعن نجاح الألبوم أوضحت أنغام، أن النجاح يكتمل في وجود فريق عمل مُخلص ومُحب، لذلك أحيي فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقيين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتي دوري أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم.

أغنية «تيجي نسيب» من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.

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