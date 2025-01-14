بعد تكريمه الأخير.. أبرز التصريحات والمواقف الإنسانية لمجدي يعقوب

الطبيب المصري، مجدي يعقوب، الذي حمل رسالة إنسانية سامية، هو نموذج حقيقي لما يجب أن يكون عليه الطبيب، لم يكن الطب بالنسبة له مجرد مهنة، بل رسالة حب وسلام وعطاء، وبفضل إبداعه وتفانيه في علاج مرضى القلب، وأصبح رمزًا للإنسانية في مختلف أنحاء العالم، إذ لم يقتصر أثره على العمليات الجراحية فقط، بل امتد إلى تقديم الأمل للحياة من خلال مؤسسته التي تقدم العلاج المجاني، وتدريب الأطباء الشبان.

فقام بترجمة علمه إلى عمل إنساني يعكس أسمى معاني التضحية والخدمة، ليظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وتُظهر مواقف وتصريحات مجدي يعقوب التزامه الكبير بالقيم الإنسانية، ورؤيته العميقة للطب كوسيلة لتحسين الحياة البشرية وليس مجرد علم أو مهنة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” فيما يلي أبرز مواقفه وتصريحاته:

1- مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب

من أبرز مواقفه الإنسانية تأسيسه "مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب" في أسوان، حيث قدم العلاج المجاني للفقراء والمحتاجين، وركز على تدريب الأطباء الشبان، وكان يعقوب دائمًا يؤكد أن هدفه كان تقديم أفضل علاج للمرضى، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

2- تصريحاته عن التعليم والتدريب:

يؤكد يعقوب على أهمية التعليم والتدريب الطبي المستمر، فهو يرى أن نجاح أي طبيب يعتمد على سعيه المستمر لتعلم كل ما هو جديد في مجال تخصصه، كما قال في إحدى تصريحاته: "العلم ليس فخراً، بل هو مسؤولية، وأنت تعلم من أجل أن تساعد الآخرين"

3- رؤيته حول العمل الإنساني:

يصف يعقوب دائمًا عمله في مجال جراحة القلب كرسالة إنسانية، وليس مجرد مهنة، ففي أحد تصريحاته الشهيرة، قال: "أنا لا أعتبر أنني جراح قلب، بل جراح حياة، ومهمتي أن أزرع الأمل في قلوب المرضى وأساعدهم على العيش حياة أفضل"

4- دعمه للطب المجاني:

يدافع يعقوب دائمًا عن فكرة تقديم الرعاية الصحية المجانية للمحتاجين، ويؤمن أن الوصول إلى العلاج الجيد يجب أن يكون حقًا للجميع، وأكد في تصريحات سابقة: "يجب ألا يكون المال عائقًا أمام حياة الناس، فكل إنسان يستحق فرصة للشفاء"

5- الاهتمام بالبحث العلمي:

يؤمن يعقوب بشدة بأهمية البحث العلمي والتطوير الطبي، وعُرف بتصريحاته التي تشجع على الابتكار في الطب، ففي إحدى تصريحاته، قال: "البحث العلمي ليس مجرد اكتشاف حلول جديدة، بل هو الطريق إلى تحسين حياة البشر"

6- تأثيره على الشباب:

يولي يعقوب اهتمامًا كبيرًا بتوجيه الشباب، ويشجعهم على العمل الجاد والالتزام بالمثابرة، ففي إحدى المناسبات، قال: "إذا أردت أن تكون ناجحًا، يجب أن تكون شغوفًا بما تقوم به، وأن تسعى دائمًا لتحقيق الأفضل"

7- موقفه تجاه المرضى:

يؤكد يعقوب دائمًا على أهمية التعامل مع المرضى برفق واحترام، وكان يولي أهمية كبيرة لتحسين حالتهم النفسية إلى جانب العلاج الجسدي، وفي إحدى تصريحاته، قال: "الطب ليس فقط علاج الأجساد، بل هو أيضًا علاج الأرواح"