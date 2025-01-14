بعد صالة كبار الزوار.. أبرز 5 مطالبات لتكريم مجدي يعقوب

يبرز اسم الدكتور مجدي يعقوب كأحد أبرز الشخصيات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، وقد لقبوه بـ "أمير القلوب" تقديرًا لعمله الرائد في مجال جراحة القلب، حيث أهدى حياته لخدمة البشرية، وأنقذ آلاف الأرواح بفضل ابتكاراته الطبية المذهلة، ولكن ليس فقط في مجال الطب، بل في تأثيره الاجتماعي والإنساني أيضًا، فأصبح يعقوب رمزًا للعطاء، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا والجماهير للمطالبة بتكريمه على مختلف الأصعدة.

مجدي يعقوب

تكريم مجدي يعقوب

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور السير مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي، تكريمًا لمشواره العلمي وإسهاماته البارزة في مجال جراحة وزراعة القلب، وذلك في إطار حرص الدولة على تقدير العلماء والمبدعين الذين ساهموا في خدمة الإنسانية ورفعوا اسم مصر عالميًا، ويشمل التكريم وضع صور البروفيسور يعقوب في صالات المطار

من جانبه، عبر يعقوب عن سعادته بشفاء قلوب الأطفال، مؤكدًا أن سعادته بشفاء المرضى أكبر من أي تكريم.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز المواقف التي طالب فيها الجمهور بتكريمه بشكل يليق بإسهاماته العظيمة في مجال الطب والإنسانية:

1- الحملة الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي:

بعد كل إنجاز كبير يحققه الدكتور مجدي يعقوب، كان الجمهور يتفاعل بشكل واسع على منصات السوشيال ميديا، مطالبًا بتكريمه، فدعوا إلى إطلاق اسمه على مستشفيات ومراكز طبية جديدة، معتبرين أن ذلك سيكون تكريمًا له على إنجازاته في مجال جراحة القلب.

2- اقتراح إطلاق اسمه على مستشفيات ومراكز طبية:

اقترح العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء مستشفيات متخصصة في علاج أمراض القلب تحمل اسم "مجدي يعقوب" تكريمًا له على مساهماته الكبيرة في مجال الطب، خاصةً في مجالات زراعة القلب وعلاج الأطفال.

3- المطالبة بإقامة تمثال له:

طالب الجمهور في بعض المناسبات الشعبية والنقابية بضرورة إقامة تمثال له في أحد الميادين العامة الكبرى، ليرمز إلى تقدير المجتمع لإنجازاته الكبيرة، فيرى الكثيرون أن تمثالًا له سيكون بمثابة إشادة بجميع النجاحات التي حققها.

4- إطلاق اسمه على شوارع ومؤسسات طبية:

تزايدت الدعوات المطالبة بتسمية بعض الشوارع أو المنشآت الطبية باسم "الدكتور مجدي يعقوب"، تأكيدًا على تأثيره الكبير في تطوير القطاع الطبي في مصر والعالم العربي، ليصبح اسمه جزءًا من الذاكرة الجماعية للمجتمع، وأن يستمر تأثيره لأجيال قادمة.

5- مقترح تسميته "شخصية العام" عالميًا:

طالب العديد من الأطباء والناشطين على مستوى العالم بتكريمه في محافل دولية مثل منح جائزة نوبل في الطب أو تسميته "شخصية العام"، مؤكدين على دوره الكبير في تقدم الطب، خصوصًا في جراحة القلب وزراعة الأعضاء.