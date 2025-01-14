حفظ التحقيق في العثور على جثة شاب مشنوق داخل مقابر مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحفظ التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب تخلص من حياته شنقًا داخل المقابر بمنطقة جامع عمرو بن العاص، لعدم وجود شبهة جنائية.

كشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى عثروا على جثة شاب ملقاة على الأرض داخل مقابر الخيالة بمنطقة جامع عمرو، وتم إخطار رجال الأمن، وتبين أن المتوفى كان يرتبط بخطبة مع إحدى الفتيات، وتم فسخها ما أدى إلى دخوله فى صدمة نفسية، تخلص على إثرها من حياته، حيث قام بربط حبل فى جذع شجرة، وقام بشنق نفسه به.

جاء فى أقوال أسرته أنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب فسخ خطبته فى الفترة الأخيرة، وأضافوا أنهم لم يتوقعوا أن يتخلص من حياته، وأقروا أنهم علموا بالواقعة من الأهالى ورجال الأمن، ولم يتهموا أحدا فى قتله.

جاء فى أقوال الشهود ومكتشفى الواقعة، أنهم أبصروا جثة المتوفى أثناء عبورهم من الشارع وظنوا فى البداية أنه مغشى عليه، ثم وجدوا عند اقترابهم منه حبلا مُلتفا حول رقبته، فأخطروا الأجهزة الأمنية على الفور.

تبين من مناظرة النيابة للجثة، أنه شاب فى العقد الثانى من عمره، يرتدى كامل ملابسه، لا يبدو عليه أية آثار ضرب أو اعتداء، أو طعنات، وبه آثار ازرقاق بمنطقة الرقبة، نتيجة ضغط الحبل، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وتسليمه لذويه.

بدأت الواقعة، عندما أخطرت شرطة النجدة رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بالعثور على جثة شاب داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين، أن المتوفى تخلص من حياته.

تم إخطار النيابة التى أمرت بنقله الى مشرحة زينهم، وطلبت تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة.