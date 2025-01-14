ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيرتز يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز في الدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ماينز، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، نظيره ماينز على ملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز، رفقة باتريك شيك وأليكس جارسيا، في ظل تواجد المخضرم جرانيت تشاكا أساسيًا في وسط الملعب.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي ماينز في المرتبة الخامسة وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ماينز

حراسة المرمى: ماتي كوفاش 

خط الدفاع: موكيلي - تابسوبا - هينكابي 

خط الوسط: فريمبونج - بالاسيوس - جرانيت تشاكا - أليخاندرو جريمالدو 

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - أليكس جارسيا.

باير ليفركوزن ماينز تشكيل باير ليفركوزن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ماينز تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز تشابي ألونسو فيرتز