فيرتز يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز في الدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ماينز، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، نظيره ماينز على ملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز، رفقة باتريك شيك وأليكس جارسيا، في ظل تواجد المخضرم جرانيت تشاكا أساسيًا في وسط الملعب.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي ماينز في المرتبة الخامسة وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ماينز

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: موكيلي - تابسوبا - هينكابي

خط الوسط: فريمبونج - بالاسيوس - جرانيت تشاكا - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - أليكس جارسيا.