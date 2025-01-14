شهداء وجرحى خلال قصف جوي إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد فلسطينيون وجرح آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، خلال قصف نفذه الطيران الإسرائيلي طال مناطق متفرقة بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية محلية، إن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين.. في حين أصيب آخرون خلال قصف جوي إسرائيلي على أرض زراعية بالقرب من "دوار الـ17" غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا - منذ السابع من أكتوبر 2023 - ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 46 ألفا و645 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 110 آلاف و12 آخرين.. فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

