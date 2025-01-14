مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره برينتفورد بملعب جتيش كوميونيتي، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مانشستر سيتي مباراته ضد برينتفورد بالقوة الهجومية الضاربة، حيث دفع جوارديولا بالخماسي: إيرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين في الخط الهجومي.

يسعى مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد؛ من أجل كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، وكذا لتحسين وضعه في الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - مانويل أكانجي - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - فيل فودين.