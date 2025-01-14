حظر تجوال في مدينة دوما السورية بسبب انفلات السلاح وإطلاق النار بالشوارع

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إدارة العمليات العسكرية والأمن العام السوري فرضوا حظر تجوال في مدينة دوما، بناء على مطالب سكان المدينة، الذين ضاقوا ذرعًا خلال الأيام الماضية، جراء انفلات السلاح وإطلاق النار في الشوارع، من صبية يركبون درجات نارية ويطلقون الرصاص في الهواء، ما شكل حالة من الذعر، بالنسبة للأهالي.



وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء، أن الانفلات الأمني لا يقتصر على مدينة دوما، بل يشمل مدن حرستا وعربين وبلدات غوطة دمشق الشرقية، مشيرًا إلى أن تلك المناطق شهدت خلال السنوات من عام 2012 وحتى 2017، أعنف المعارك بين القوات الحكومية أنداك والفصائل المسلحة.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة العمليات والأمن العام طالبوا من الأهالي الالتزام بحظر التجوال، لكي لا يحدث أي إصابات في حال تم الاشتباك مع الصبية الذين يحملون الأسلحة، كما أنه عندما تكون الشوارع فارغة من السهل تعقب المسلحين.، ومن يرفضون تسليم أسلحتهم.

