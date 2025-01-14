الأعلى أجرًا في العالم.. ناد سعودي يهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تحول النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي إلى اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، ما يهدد مستقبله مع الريدز.

ينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في يونيو 2025، أي مع نهاية الموسم الجاري، وهو ما يثير التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث صرح نجم المنتخب الوطني في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وكان صلاح رفض سابقًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، عرضًا للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، مفضلًا البقاء في صفوف ليفربول.

عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح

شبكة «Fichajes» الإسبانية، كشفت عن تطورات جديدة في هذا الملف، وذكرت أن مستقبل صلاح قد يكون بعيدًا عن ملعب أنفيلد في الصيف المقبل، وأن نادي اتحاد جدة السعودي يعد أبرز المهتمين بضمه، ويستعد لتقديم عرض مالي ضخم قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

وأوضحت الشبكة أن المؤشرات حول عدم تجديد عقد صلاح مع ليفربول تشعل التكهنات، حيث يبدو أن نادي الاتحاد مصمم على بذل كل ما في وسعه لإقناع النجم المصري بالانضمام إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن النادي السعودي لا يهدف فقط إلى التعاقد مع لاعب عالمي من الطراز الرفيع، بل يسعى أيضًا إلى إرسال رسالة قوية تؤكد مكانة الدوري السعودي كوجهة جاذبة لأكبر النجوم في عالم كرة القدم.

ولتحقيق هذه الغاية، يحضر اتحاد جدة عرضًا ماليًا غير مسبوقًا، من شأنه أن يجعل محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، وهو ما يشكل عاملًا حاسمًا في قراره النهائي.

واختيمت الشبكة الإسبانية تقريرها بالتأكيد على أن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة سيمثل فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، وسيكون محط أنظار الملايين من المتابعين حول العالم، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بكرة القدم السعودية.