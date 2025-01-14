رئيس وزراء أوكرانيا ورئيسة برلمان لاتفيا يناقشان استمرار تدريب الجيش الأوكراني

بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ورئيسة برلمان لاتفيا دايجا ميرينا دعم لاتفيا لصناعة الدفاع الأوكرانية، واستمرار برامج تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن شميهال قوله - عبر حسابه على تطبيق "تليجرام"، اليوم:الثلاثاء/ - "لقد عقدت اجتماعا مفيدا مع ممثلي البرلمان في لاتفيا بقيادة رئيسة البرلمان دايجا ميرينا، وأنا ممتن للغاية للاتفيا على مساعدتها العسكرية والفنية لأوكرانيا.. توفير الأسلحة والذخيرة والسلع العسكرية بقيمة تزيد على 501 مليون يورو".

وأضاف: "ناقشنا دعم صناعة الدفاع الأوكرانية على أساس النموذج الدنماركي، ومواصلة برامج التدريب للجيش الأوكراني"، لافتا إلى تنسيق الأطراف للمزيد من الجهود لتعزيز العقوبات ضد روسيا.

وأوضح رئيس وزراء أوكرانيا أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء ممر نقل موثوق وفعال من حيث التكلفة بين أوكرانيا ودول البلطيق.

