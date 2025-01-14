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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تعتبر أوروبا دائما قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب، وتدعم بقوة التكامل الأوروبي وتساند سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس شي بينج مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال الرئيس الصيني، إن تاريخ العلاقات الصينية - الأوروبية يظهر أنه طالما تمسك الجانبان بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة، وشاركا في حوار صريح، فسيكون بإمكانهما دفع التعاون وتحقيق إنجازات كبيرة.

شي جين بينج أوروبا الاتحاد الأوروبي