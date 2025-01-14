الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تعتبر أوروبا دائما قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب، وتدعم بقوة التكامل الأوروبي وتساند سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس شي بينج مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال الرئيس الصيني، إن تاريخ العلاقات الصينية - الأوروبية يظهر أنه طالما تمسك الجانبان بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة، وشاركا في حوار صريح، فسيكون بإمكانهما دفع التعاون وتحقيق إنجازات كبيرة.