الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا لمتابعة تحضيرات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. صور

ترأس رئيس الجمهورية، الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية خُصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة، مع مراجعة بنود الاتفاق بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة.

ويُعد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إطاراً أساسياً للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، مما يجعل مراجعته خطوة محورية لتعزيز العلاقات الثنائية وضمان تحقيق التوازن في المصالح المتبادلة.