لوس أنجلوس تواجه خطر "نمو حريق متفجر" مع اقتراب الرياح العاتية

تستعد مدينة لوس أنجلوس لمواجهة رياح عاتية تشبه قوة الإعصار، تهدد بتأجيج حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب كاليفورنيا وأتت على أكثر من 40 ألف فدان.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرًا "بالعلم الأحمر"، مشيرة إلى خطورة الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة.

الرياح العاتية وتأثيرها على الحرائق

يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل سرعة الرياح إلى 75 ميلاً في الساعة، مع ظروف جافة للغاية تؤدي إلى طقس مثالي لتوسع الحرائق.

عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، أكدت أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح مع اقتراب هذه الرياح العنيفة.

حصيلة الضحايا والخسائر

بلغ عدد القتلى 24 شخصًا حتى الآن، مع استمرار البحث عن مفقودين تحت الحطام. أما توقعات الخسائر المالية تصل إلى 20 مليار دولار، ما يجعل هذه الكارثة واحدة من الأكثر تكلفة في تاريخ الولاية.

صراع سياسي وسط الكارثة

انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب استجابة سلطات ولاية كاليفورنيا، متهمًا حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، بسوء الإدارة واستنزاف موارد المياه.

نيوسوم رد بقوله إن هذه الادعاءات "مضللة" ودعا ترامب لزيارة المناطق المتضررة، دون تلقي أي رد.

الدعاوى القضائية والتلاعب بالأسعار

رفعت دعاوى قضائية ضد شركة المرافق العامة Southern California Edison لاتهامها بعدم إغلاق خطوط الكهرباء بشكل صحيح، مما تسبب في اندلاع حريق إيتون.

في الوقت نفسه، رُصدت حالات استغلال للأزمة، حيث ارتفعت أسعار العقارات الإيجارية بشكل مبالغ فيه، مع تسجيل منزل في منطقة Bel Air بسعر 29,500 دولار شهريًا، بزيادة 86% عن سبتمبر الماضي.

تحذيرات هيئة الأرصاد

تشير التوقعات إلى أن "خطر الحرائق الشديد" سيستمر حتى الأربعاء، مع احتمالية "نمو متفجر للحرائق" بسبب الرياح القوية.

وصفت الهيئة الوطنية للأرصاد هذا الوضع بأنه "أسوأ ما يمكن أن يحدث"، محذرة من أن الظروف الحالية تجعل السيطرة على الحرائق شبه مستحيلة.

الوضع الراهن

بينما يستعد رجال الإطفاء لمواجهة أسوأ السيناريوهات، تبقى لوس أنجلوس في حالة تأهب قصوى. ومع استمرار الانتقادات السياسية وتزايد الخسائر المادية والبشرية، تبدو المدينة في سباق مع الزمن لاحتواء هذه الكارثة الطبيعية المدمرة.