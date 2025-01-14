السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية

استقبل اليوم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر السفارة الفرنسية للاتفاق حول اقامة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، بدعم من الاتحاد الفرنسي للعبة بهدف تطوير الكرة النسائية المصرية .

حضر اللقاء الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري، وادريان جوليت مسئول النشاط الرياضي والثقافي بالسفارة الفرنسية، حيث تم الاتفاق على قيامهما بوضع بنود البروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي.



يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى اللعبة بمصر.