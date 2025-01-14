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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تغييرات في خطة منتخب الشباب بعد تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

منتخب 2005
منتخب 2005
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بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقبادة أسامة نبيه، في تغيير خطة الإعداد للفراعنة الشباب استعدادا لأمم أفريقيا تحت 20 سنة.

يأتي ذلك بعد قرار تأجيل أمم إفريقيا للمحليين التي كان مقررا إقامتها في فبراير المقبل، حتى شهر أغسطس.

وتم تغيير الترتيبات وتحضيرات منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، بصورة كلية، والذى كان يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة كإعداد لأمم إفريفيا تحت 20 سنة.

وأعلن الكاف، عن تأجيل إقامة النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بسبب عدم جاهزية المرافق في الدول المحتضنة للبطولة.

منتخب 2005 تحضيرات